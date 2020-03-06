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Из Турции в сторону греческих пограничных сил применили слезоточивый газ

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Из Турции в сторону греческих пограничных сил применили слезоточивый газ

Пятница, 6 марта 2020, 09:50

Утром 6 марта усилилась напряженность на материковой границе Греции с Турцией в результате залпов слезоточивого газа с турецкой стороны пограничного ограждения в направлении греческих пограничников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В приграничном районе Кастания противостояние продолжается с 28 февраля, когда Анкара заявила, что больше не будет сдерживать тысячи мигрантов, застрявших в этой стране в рамках соглашения, заключенного с ЕС в 2016 году.

 
Греческие силовики среди клубов слезоточивого газа, 6 марта
reuters
 
reuters

Греческие силы применили водяные пушки, пытаясь разогнать людей, скапливающихся на границе. За этим последовал залп слезоточивого газа с другой стороны.

Афины назвали противостояние угрозой национальной безопасности, и премьер-министр Кириакос Мицотакис привез лидеров Европейского Союза на эту территорию, чтобы заручиться их поддержкой и избежать повторения 2015 года, когда десятки тысяч беженцев проникли в Европейский Союз.

Турция развернула 1000 сотрудников специальных полицейских сил вдоль своей границы с Грецией в четверг, чтобы остановить вытеснение мигрантов на свою территорию.

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Турция Эрдоган мигранты Греция
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