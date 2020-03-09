В Італії через коронавірус спалахнули тюремні бунти: 6 загиблих

Шестеро людей загинули під час тюремних безладів в Італії, які виникли на знак протесту проти обмежень, введених для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Чиновники кажуть, що ув’язнені підпалили камеру в північному місті Модена після того, як їм повідомили про зупинку візитів до в’язниці. Вважається, що принаймні двоє з загиблих мали передозування наркотиками.

Бунт розпочався в неділю, коли шістдесят в'язнів підпалили в'язницю, намагаючись втекти. Їм сказали, що родичі та друзі не зможуть навідувати їх через заходи боротьби з коронавірусом.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося зупинити втечу 500 ув'язнених. Однак деякі змогли проникнути в медпункт і дісталися до метадону та інших препаратів.

Загалом, за даними Reuters, ув'язнені в чотирьох італійських в'язницях повстали через нові правила, покликані допомогти стримати коронавірус. Введення нових правил, які включають заборону на побачення з родичами, призвело до хаосу в тюрмах Неаполя, Модени, Фрозіноне і Александрії.

Водночас ув'язненим було дозволено зв'язуватися з відвідувачами телефоном або іншими дистанційними способами

В результаті заворушень кілька співробітників в'язниць отримали поранення.

За останніми даними, в Італії від коронавірусу загинули 366 людей.