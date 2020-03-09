В Италии из-за коронавируса вспыхнули тюремные бунты: 6 погибших
Шесть человек погибли во время тюремных беспорядков в Италии, которые возникли в знак протеста против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Чиновники говорят, что заключенные подожгли камеру в северном городе Модена после того, как им сообщили об остановке визитов в тюрьму. Считается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировку наркотиками.
Бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут посещать их из-за мер борьбы с коронавирусом.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.
Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил, призванных помочь сдержать коронавирус. Введение новых правил, которые включают запрет на свидания с родственниками, привело к хаосу в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.
В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами
В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения.
По последним данным, в Италии от коронавируса погибли 366 человек.