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Новый максимум смертности от коронавируса во Франции: за сутки умерли почти 500 человек

Среда, 1 апреля 2020, 08:06

Во Франции в течение суток от коронавируса умерло 499 человек – это больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Франции.

Всего с начала эпидемии во Франции умерли 3523 человека.

Всего было зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, подтвержденных тестами,из них более 8,5 тысяч – в понедельник и вторник. Этот рост составляет 30% всех случаев заражения.

С симптомами коронавірусної болезни во Франции сейчас госпитализированы 22757 человек. Из них 5565 находятся в реанимации, что на 458 больше, чем в предыдущий день.

34% госпитализированных – моложе 60 лет, 60% - находятся в возрасте от 60 до 80 лет. 68 пациентам менее 30 лет.

С начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 9444 человека.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна должна самостоятельно производить необходимое количество медицинских масок для обеспечения своих потребностей.

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Коронавирус Франция
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