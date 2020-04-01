Коронавірус: виробник автомобілів Lamborghini почав випуск захисних масок

Італійська компанія з виробництва автомобілів Lamborghini оголосила, що переобладнає частину підприємства для пошиття хірургічних масок і захисних медичних екранів для обличчя через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт компанії.

Засоби медичного захисту будуть надані лікарні в Болоньї

Очікується, що завод буде виробляти 1000 масок і 200 захисних екранів в день.

"Під час такої надзвичайної ситуації, як ця, ми відчуваємо необхідність зробити конкретний внесок. Тому ми вирішили підтримати лікарню Сан-Орсола-Мальпігі, установу, з якою ми співпрацюємо вже багато років, як через професійні консультації в просуванні програм по захисту здоров'я наших працівників, так і в дослідницьких проектах. Ми виграємо цю битву разом, працюючи в союзі, підтримуючи тих, хто знаходиться на передньому краї боротьби з цією пандемією кожен день" – сказав виконавчий директор компанії Стефано Доменікалі.

Від початку епідемії в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом. За минулу добу у зв’язку з коронавірусом в Італії померли 837 людей - загальна кількість жертв через пандемію склала 12 428 осіб.

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