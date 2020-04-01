Коронавирус: производитель автомобилей Lamborghini начал выпуск защитных масок

Итальянская компания по производству автомобилей Lamborghini объявила, что переобладнає часть предприятия для пошива хирургических масок и защитных медицинских экранов для лица из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт компании.

Средства медицинской защиты будут предоставлены больнице в Болонье

Ожидается, что завод будет производить 1000 масок и 200 защитных экранов в день.

"Во время такой чрезвычайной ситуации, как эта, мы чувствуем необходимость сделать конкретный вклад. Поэтому мы решили поддержать больницу Сан-Орсола-Мальпиги, учреждение, с которой мы сотрудничаем уже много лет, как за профессиональные консультации в продвижении программ по защите здоровья наших работников, так и в исследовательских проектах. Мы выиграем эту битву вместе, работая в союзе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", – сказал исполнительный директор компании Стефано Доменикали.

От начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом. За минувшие сутки в связи с коронавирусом в Италии умерли 837 человек-общее количество жертв из-за пандемии составило 12 428 человек.