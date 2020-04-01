Коронавирус в Швеции: рекордное число отелей и ресторанов обанкротились

Рекордное количество гостиниц и ресторанов обанкротились в марте в Швеции в связи с отсутствием клиентов из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом свидетельствуют данные шведской компании по вопросам бизнеса и кредитования UC.

Количество банкротств в ресторанном и гостиничном секторах выросли в марте на 123% по сравнению с прошлым годом. В транспортном секторе также произошел значительный скачок - на 105%.

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"На следующем этапе произойдет удар по банкам и риелторским компаниям, которым придется договариваться о списании долгов с этими фирмами", - заявил экономист UC Рикард Дамберг.

78 предприятий в гостиничном и ресторанном секторах обанкротились в марте - по сравнению с 35 в прошлом году.

В транспортном секторе было 43 банкротства против 21 в марте 2019 года.

"Заглядывая в будущее, поставщикам автомобильной промышленности также будет все труднее", - добавил Дамберг.

Напомним, правительство Швеции запретило все публичные собрания с участием более 50 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В то же время правительство ведет мягкую стратегию борьбы с вирусом, воздерживаясь от жестких карантинных запретов.