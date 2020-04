Горные козлы "захватили" улицы города в Уэльсе, пока жители в самоизоляции: видео

Горные козлы "захватили" город Лландидно в северном Уэльсе в Великобритании, поскольку люди и автомобили практически исчезли с улиц в связи с антикоронавирусными мерами.

Как сообщает "Европейская правда", видео и фото новых "уличных хозяев" в соцсетях обнародовал видеопродюсер Manchester Evening News Эндрю Стюарт.

Обычно животные держатся обособленно в загородном парке, но теперь, с опустевшим улицам, они набрались смелости и все глубже заходят в город.

.

This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh