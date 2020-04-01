Карантин – не для подорожей: Франція посилює контроль на дорогах перед вихідними
Франція посилює контроль на дорогах перед вихідними, закликаючи людей утриматись від поїздок.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастаньє.
Цієї п’ятниці у французьких школярів "зони С" (регіони Іль-де-Франс та Окситанія) починаються весняні канікули. У цей період люди зазвичай їдуть на відпочинок за межі своїх міст.
Міністр наголосив, що цього разу, у зв’язку з пандемією, початок весняних канікул "не має означати початок великих поїздок".
"Доки діють карантинні обмеження – не їдьте на відпочинок… Я розумію, що карантин створює проблеми для родин, але нам потрібно протриматися", - наголосив Кастаньє.
Він додав, що задля дотримання карантину на головних автомагістралях регіонів посилять поліцейський контроль, а на залізницях дещо зменшать кількість рейсів.
Місцеву владу просять проконтролювати, щоб люди не приїздили масово у традиційні туристичні місця.
Нагадаємо, за останню добу у Франції від коронавірусу померли 499 людей – найбільше з початку епідемії. Загальна кількість загиблих перевищила 3520, кількість інфікованих - 52 тисячі.
За два тижні карантину французька поліція виписала вже 359 тисяч штрафів за порушення обмежень.