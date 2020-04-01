Карантин - не для путешествий: Франция усиливает контроль на дорогах перед выходными

Франция усиливает контроль на дорогах перед выходными, призывая людей воздержаться от поездок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В эту пятницу во французских школьников "зоны С" (регионы Иль-де-Франс и Окситания) начинаются весенние каникулы. В этот период люди обычно едут на отдых за пределы своих городов.

Министр отметил, что на этот раз, в связи с пандемией, начало весенних каникул "не должно означать начало больших поездок".

"Пока действуют карантинные ограничения - не едьте на отдых... Я понимаю, что карантин создает проблемы для семей, но нам нужно продержаться", - подчеркнул Кастанер.

Он добавил, что для соблюдения карантина на главных автомагистралях регионов усилят полицейский контроль, а на железных дорогах несколько уменьшат количество рейсов.

Местные власти просят проконтролировать, чтобы люди не приезжали массово в традиционные туристические места.

Напомним, за последние сутки во Франции от коронавируса умерли 499 человек - больше всего с начала эпидемии. Общее количество погибших превысило 3520, количество инфицированных - 52 000.

За две недели карантина французская полиция выписала уже 359 000 штрафов за нарушение ограничений.