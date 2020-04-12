Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Сербии от коронавируса умер "крупнейший босс" наркомафии

Премьера Британии выписали из больницы, но правительством он пока руководить не будет 

Эпидемия в Испании: почти 17 тысяч погибших, смертность за сутки выросла

Глава Еврокомиссии не советует европейцам планировать летний отпуск






В Сербии от коронавируса умер "крупнейший босс" наркомафии

Воскресенье, 12 апреля 2020, 17:17

В Белграде от коронавируса умер контроверсионный сербский бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне".

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно сербскому изданию Blic от источников, знакомых с состоянием здоровья умершего.

67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.

Читайте также
Мафия раздает бесплатные продукты нуждающимся в Италии

Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками.

Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве. Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях.

Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Сербия
powered by lun.ua