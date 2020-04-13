Кількість інфікованих коронавірусом в Бельгії перевищила 30 тисяч

За останні 24 години в Бельгії підтверджено 942 нових випадки зараження коронавірусом - загальна кількість інфікованих досягла 30 569 людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Brussels Times, про це свідчить щоденний звіт урядового кризового центру.

Останній добовий приріст хворих менший порівняно з попередніми днями. Проте швидше за все це є результатом неповного звітування під час великодніх вихідних.

Зростання випадків за добу призвело до перевищення психологічної позначки у 30 тисяч заражених від початку епідемії.

Із нових підтверджених випадків 310 осіб госпіталізовані. Загальна кількість пацієнтів у лікарнях досягла 5 353. Із них 1 234 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

За минулу добу 239 пацієнтів були виписані з лікарні, в результаті загальна кількість тих, що одужали, досягла 6 707.

За останні 24 години у зв’язку з вірусом загинули 303 людини. Від початку спалаху загальна кількість загиблих у Бельгії із населенням близько 11 млн людей досягла 3903 осіб.

Нагадаємо, Бельгія вирішила запустити власне виробництво масок для потреб країни у зв'язку з епідемією коронавірусу.