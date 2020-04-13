Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 30 тысяч

В Испании снизилось количество умерших от коронавируса, выздоровели более 64 тысячи человек

Испания снимает часть ограничений: промышленные предприятия возобновляют работу

Число погибших от коронавируса в США возросло до 22 тысяч человек






Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 30 тысяч

Понедельник, 13 апреля 2020, 15:18

За последние 24 часа в Бельгии подтверждено 942 новых случая заражения коронавирусом - общее количество инфицированных достигло 30 569 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Times, об этом свидетельствует ежедневный отчет правительственного кризисного центра.

Последний суточный прирост больных ниже по сравнению с предыдущими днями. Однако скорее всего это является результатом неполного отчета во время пасхальных выходных.

Читайте также
Эпидемия по расписанию: как Бельгии удалось наперед распланировать борьбу с коронавирусом

Рост случаев за сутки привел к превышению психологической отметки в 30 тысяч зараженных с начала эпидемии.

Из новых подтвержденных случаев 310 человек госпитализированы. Общее количество пациентов в больницах достигло 5 353. Из них 1234 находятся в отделениях интенсивной терапии.

За минувшие сутки 239 пациентов были выписаны из больницы, в результате общее количество выздоровевших достигло 6707.

За последние 24 часа в связи с вирусом погибли 303 человека. С начала вспышки общее число погибших в Бельгии с населением около 11 млн человек достигло 3903 человек.

Напомним, Бельгия решила запустить собственное производство масок для нужд страны в связи с эпидемией коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Коронавирус Епидемия в цифрах
powered by lun.ua