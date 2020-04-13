Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 30 тысяч

За последние 24 часа в Бельгии подтверждено 942 новых случая заражения коронавирусом - общее количество инфицированных достигло 30 569 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Times, об этом свидетельствует ежедневный отчет правительственного кризисного центра.

Последний суточный прирост больных ниже по сравнению с предыдущими днями. Однако скорее всего это является результатом неполного отчета во время пасхальных выходных.

Рост случаев за сутки привел к превышению психологической отметки в 30 тысяч зараженных с начала эпидемии.

Из новых подтвержденных случаев 310 человек госпитализированы. Общее количество пациентов в больницах достигло 5 353. Из них 1234 находятся в отделениях интенсивной терапии.

За минувшие сутки 239 пациентов были выписаны из больницы, в результате общее количество выздоровевших достигло 6707.

За последние 24 часа в связи с вирусом погибли 303 человека. С начала вспышки общее число погибших в Бельгии с населением около 11 млн человек достигло 3903 человек.

Напомним, Бельгия решила запустить собственное производство масок для нужд страны в связи с эпидемией коронавируса.