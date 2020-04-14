Італійську депутатку оштрафували за поїздку на море під час карантину
Депутатку італійського парламенту Сару Куніал оштрафували на 248 євро за поїздку на море під час карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Repubblica.
Автомобіль депутатки зупинили у понеділок на Via del Mare, яка з’єднує італійську столицю з узбережжям.
"Я член парламенту і я, виконуючи свої обов’язки, їду на пляж", - заявила Куніал патрульному, уточнюючи, що працює в комісії з питань сільського господарства.
Однак пояснення не здалися правоохоронцям переконливими, які, очевидно, знали про той факт, що парламент не працював у пасхальний понеділок. Тому депутатці виписали штраф на 248 євро.
Крім того, справою Сари Куніал тепер займуться правоохоронні органи, які мають вирішити питання накладення на депутатку додаткових економічних санкцій. Річ у тім, що після того як депутатці виписали штраф і наказали повертатись додому, вона все ж спрямувала свій автомобіль у напрямку узбережжя.
Сара Куніал була обрана до парламенту 2018 року від "Руху 5 зірок", однак пізніше її виключили з фракції.
Вона є затятою противницею вакцинації, порівнюючи її з "добровільним геноцидом".
Раніше повідомлялося, що італієць свідомо порушив карантин, щоб не сидіти вдома з дружиною і доньками.