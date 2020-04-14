Итальянскую депутатку оштрафовали за поездку на море во время карантина

Депутата итальянского парламента Сару Куниал оштрафовали на 248 евро за поездку на море во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Repubblica.

Автомобиль депутата остановили в понедельник на Via del Mare, которая соединяет итальянскую столицу с побережьем.

"Я член парламента и я, выполняя свои обязанности, еду на пляж", - заявила Куниал патрульному, уточняя, что работает в комиссии по вопросам сельского хозяйства.

Однако объяснения не показались правоохранителям убедительными, которые, очевидно, знали о том факте, что парламент не работал в пасхальный понедельник. Поэтому депутату выписали штраф на 248 евро.

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Кроме того, делом Сары Куниал теперь займутся правоохранительные органы, которые должны решить вопрос наложения на депутатку дополнительных экономических санкций. Дело в том, что после того как ей выписали штраф и приказали возвращаться домой, она все же направила свой автомобиль в направлении побережья.

Сара Куниал была избрана в парламент в 2018 году от "Движения 5 звезд", однако позже ее исключили из фракции.

Она является ярой противницей вакцинации, сравнивая ее с "добровольным геноцидом".

Ранее сообщалось, что итальянец сознательно нарушил карантин, чтобы не сидеть дома с женой и дочерьми.