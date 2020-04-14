Зеленський чекає на візит президентки Естонії до Києва восени

Президент України Володимир Зеленський очікує, що президентка Естонії Керсті Кальюлайд восени відвідає Київ для участі у Другому цифровому форумі Україна-Естонія.

Як пише "Європейська правда", про це йшлося у телефонній розмові двох президентів у вівторок 14 квітня.

Як зазначили у пресслужбі офісу глави держави, Зеленський і Кальюлайд обговорили підготовку до Другого цифрового форуму Україна-Естонія, який планується провести восени цього року в Києві.

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"Діджиталізація, електронне урядування, кібербезпека є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Естонією. Сподіваюся привітати вас у Києві восени, під час Другого цифрового форуму, та обговорити прогрес нашої співпраці", - цитує пресслужба президента Зеленського.

Зазначається, що Кальюлайд у розмові привітала Володимира Зеленського з ухваленням закону про ринок землі та висловила сподівання на успішний розгляд законопроєкту про банківську діяльність.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Естонію минулоріч наприкінці листопада. В рамках візиту було підписано документ про співпрацю у сфері цифрових трансформацій.

Під час візиту Кальюлайд подарувала Володимиру Зеленському електровелосипед.