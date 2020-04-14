Зеленський чекає на візит президентки Естонії до Києва восени
Президент України Володимир Зеленський очікує, що президентка Естонії Керсті Кальюлайд восени відвідає Київ для участі у Другому цифровому форумі Україна-Естонія.
Як пише "Європейська правда", про це йшлося у телефонній розмові двох президентів у вівторок 14 квітня.
Як зазначили у пресслужбі офісу глави держави, Зеленський і Кальюлайд обговорили підготовку до Другого цифрового форуму Україна-Естонія, який планується провести восени цього року в Києві.
"Діджиталізація, електронне урядування, кібербезпека є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Естонією. Сподіваюся привітати вас у Києві восени, під час Другого цифрового форуму, та обговорити прогрес нашої співпраці", - цитує пресслужба президента Зеленського.
Зазначається, що Кальюлайд у розмові привітала Володимира Зеленського з ухваленням закону про ринок землі та висловила сподівання на успішний розгляд законопроєкту про банківську діяльність.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Естонію минулоріч наприкінці листопада. В рамках візиту було підписано документ про співпрацю у сфері цифрових трансформацій.
Під час візиту Кальюлайд подарувала Володимиру Зеленському електровелосипед.