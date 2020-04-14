Зеленский ожидает визита президента Эстонии в Киев осенью

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд осенью посетит Киев для участия во Втором цифровом форуме Украина-Эстония.

Как пишет "Европейская правда", об этом шла речь в телефонном разговоре двух президентов во вторник 14 апреля.

Как отметили в пресс-службе офиса главы государства, Зеленский и Кальюлайд обсудили подготовку ко Второму цифровому форуму Украина-Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

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"Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность являются приоритетными сферами сотрудничества Украины и Эстонии. Надеюсь приветствовать вас в Киеве осенью, во время Второго цифрового форума и обсудить прогресс нашего сотрудничества", - цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Отмечается, что Кальюлайд в разговоре поздравила Владимира Зеленского с принятием закона о рынке земли и выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности.

Напомним, Владимир Зеленский посетил Эстонию в конце ноября. В рамках визита был подписан документ о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований.

Во время визита Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому электровелосипед.