Правительство Бельгии планирует продлить карантин еще на две недели

Совет национальной безопасности Бельгии на этой неделе планирует объявить продолжение карантинных мер как минимум еще на две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сейчас карантинные меры применяются до 19 апреля с возможным продлением до 3 мая. Но министры экономики региональных правительств настаивают на том, чтобы федеральное правительство открыло садовые центры, чтобы помочь сектору торговли и поощрить людей оставаться дома, работая в собственном саду.

Фестивальный сектор также ждет определенных рекомендаций относительно того, стоит ли отменять летние фестивали.

Правительство также обсудит, что делать со школами по окончании пасхальных каникул 19 апреля. Некоторые хотят отменить экзамены, если школы вскоре снова не откроются, другие хотят уделить больше внимания дистанционному обучению и сдать экзамены, как было запланировано.

В Бельгии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 262 человека, всего с начала распространения вируса в стране умерли 4157 больных. Общее количество больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 31 119 человек.

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