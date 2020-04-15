У Швейцарії вже майже тисяча померлих від коронавірусу

Кількість жертв коронавірусної хвороби у Швейцарії досягла 973.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на дані Федерального офісу громадського здоров’я Швейцарії.

У порівнянні з вівторком кількість смертей зросла на 73.

Число заражених коронавірусом також збільшилося до 26 336 з 25 834 у вівторок.

В останні дні в країні спостерігається тенденція зниження щоденного числа нових випадків зараження і випадків смерті від захворювання.

Стабільне також число пацієнтів у важкому стані - близько 400.

Таким чином, як заявили у федеральному офісі, ситуація з коронавірусом в Швейцарії досягла свого "плато".