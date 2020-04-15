В Швейцарии уже почти тысяча умерших от коронавируса

Число жертв коронавирусной болезни в Швейцарии достигло 973.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Федерального офиса общественного здоровья Швейцарии.

По сравнению со вторником количество смертей возросло на 73.

Число зараженных коронавирусом также увеличилось до 26 336 с 25 834 во вторник.

В последние дни в стране наблюдается тенденция снижения ежедневного числа новых случаев заражения и случаев смерти от заболевания.

Стабильно также количество пациентов в тяжелом состоянии - около 400.

Таким образом, как заявили в федеральном офисе, ситуация с коронавирусом в Швейцарии достигла "плато".