Європол зірвав шахрайську схему із медичними масками для Німеччини

Європол у співпраці з правоохоронними органами Німеччини, Ірландії, Нідерландів і Великої Британії запобіг спробі обдурити органи охорони здоров'я на мільйони євро, продавши їм неіснуючі маски для обличчя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті Європолу.

В середині березня німецькі органи охорони здоров'я Німеччини уклали контракт з двома торговими компаніями в Цюріху і Гамбурзі на закупівлю масок для обличчя на 15 мільйонів євро. Через брак масок в світі у зв'язку зі спалахом коронавірусу, покупці шукали нові канали поставок.

Через іспанський сайт, який як пізніше з'ясувалося був клоном іспанського виробника медобладнання, вони зв'язалися з продавцем масок. За допомогою електронного листування компанія стверджувала, що не має необхідної кількості масок. Але вони направили покупців до "довіреного" дилера в Ірландії. Ірландський посередник пообіцяв зв'язати їх з іншим постачальником в Нідерландах.

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Той запевнив, що голландська компанія зможе поставити 10 мільйонів масок. Була досягнута домовленість про першу поставку у 1,5 мільйона масок в обмін на авансовий платіж в розмірі 1,5 мільйона євро.

Покупці ініціювали банківський переказ в Ірландію і підготувалися до доставки, в якій брали участь 52 вантажних автомобіля і поліцейський ескорт для перевезення масок зі складу в Нідерландах до кінцевого пункту призначення в Німеччині.

Незадовго до дати поставки покупці були проінформовані про те, що кошти не були отримані і що для забезпечення безпеки товару потрібна була термінова передача 880 000 євро безпосередньо голландському постачальнику.

Покупці відправили банківський переказ, а маски так і не прибули. Виявилося, що голландська компанія існувала, але їх сайт також був клонований.

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Коли покупці зрозуміли, що їх обдурили, вони зв'язалися зі своїм банком в Німеччині, щоб відстежити переказ і повернути гроші.

Завдяки попередженню, поданому слідчими, банк зміг відкликати всю суму. Ці кошти вже повернуті в Нідерланди і заморожені владою.

Голландська служба фіскальної інформації та розслідувань швидко виявила 880 000 євро, які були переведені від німецької компанії. Майже 500 000 євро з цих коштів вже були відправлені до Сполученого Королівства, і всі вони призначалися для рахунку в Нігерії.

Ця операція, яка вже призвела до двох арештів в Нідерландах, триває, оскільки слідчі по всій Європі продовжують працювати над справою.