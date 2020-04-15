Европол сорвал мошенническую схему с медицинскими масками для Германии

Европол в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии, Ирландии, Нидерландов и Великобритании предотвратил попытку обмануть органы здравоохранения на миллионы евро, продав им несуществующие маски.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Европола.

В середине марта немецкие органы здравоохранения Германии заключили контракт с двумя торговыми компаниями в Цюрихе и Гамбурге на закупку масок для лица на 15 млн евро. Из-за нехватки масок в мире в связи со вспышкой коронавируса покупатели искали новые каналы поставок.

Через испанский сайт, который, как позже выяснилось, был клоном испанского производителя оборудования, они связались с продавцом масок. В электронной переписке компания утверждала, что не имеет необходимого количества масок. Но они направили покупателей к "доверенному дилеру" в Ирландии. Ирландский посредник пообещал связать их с другим поставщиком в Нидерландах.

Тот заверил, что голландская компания сможет поставить 10 млн масок. Была достигнута договоренность о первой поставке в 1,5 миллиона масок в обмен на авансовый платеж в размере 1,5 миллиона евро.

Покупатели инициировали банковский перевод в Ирландию и подготовились к доставке, в которой участвовали 52 грузовых автомобиля и полицейский эскорт для перевозки масок со склада в Нидерландах до конечного пункта назначения в Германии.

Незадолго до даты поставки покупатели были проинформированы о том, что средства не были получены и для обеспечения безопасности товара нужна срочная передача 880 тысяч евро непосредственно голландском поставщику.

Покупатели отправили банковский перевод, а маски так и не прибыли. Оказалось, что голландская компания существовала, но их сайт также был клонирован.

Когда покупатели поняли, что их обманули, они связались со своим банком в Германии, чтобы отследить перевод и вернуть деньги.

Благодаря предупреждению, поданному следователями, банк смог отозвать всю сумму. Эти средства уже возвращены в Нидерланды и заморожены.

Голландская служба фискальной информации и расследований быстро обнаружила 880 тысяч евро, которые были переведены от немецкой компании. Почти 500 тысяч евро из этих средств уже были отправлены в Соединенное Королевство, и все они предназначались для счета в Нигерии.

Эта операция, которая уже привела к двум арестам в Нидерландах, продолжается, поскольку следователи по всей Европе продолжают работать над делом.