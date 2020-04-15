Естонія надасть турфірмам держгарантії та субсидії у зв'язку з епідемією

Естонія надаватиме підприємствам туристичної галузі державні гарантії за кредитами та прямі субсидії у зв'язку з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністерство економіки та комунікацій Естонії розробило пакет заходів для підтримки туристичної галузі, що постраждала внаслідок епідемії коронавірусу. Він передбачає державні гарантії за кредитами та прямі субсидії у розмірі від 2 до 60 тисяч євро.

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Надавати гарантії за кредитами буде державний фонд KredEx, а прямі субсидії – Фонд розвитку підприємництва (EAS).

Претендувати на таку допомогу можуть підприємства готельно-ресторанної галузі, туристичні фірми та оператори.

Розмір субсидій для конкретної компанії буде визначатися залежно від сфери діяльності, розміру, обсягів втраченого під час кризи обороту та "потреб виживання".

Загальний бюджет для цього заходу – 25 мільйонів євро.

Деталізовані критерії та умови надання підтримки оприлюднять після того, коли уряд схвалить пакет заходів.

Нагадаємо, Естонія оголосила надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом 13 березня. На той час він був найтривалішим у Європі - до 1 травня.

Станом на 15 квітня, від коронавірусу в країні померли 35 осіб, одужали – 117. Кількість підтверджених заражень з початку епідемії досягла 1400.