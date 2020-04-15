Эстония предоставит турфирмам госгарантии и субсидии в связи с эпидемией
Эстония будет предоставлять предприятиям туристической отрасли государственные гарантии по кредитам и прямые субсидии в связи с эпидемией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Министерство экономики и коммуникаций Эстонии разработало пакет мер по поддержке туристической отрасли, пострадавшей в результате эпидемии коронавируса. Он предусматривает государственные гарантии по кредитам и прямые субсидии в размере от 2 до 60 000 евро.
Предоставлять гарантии по кредитам будет государственный фонд KredEx, а прямые субсидии - Фонд развития предпринимательства (EAS).
Претендовать на такую помощь могут предприятия гостинично-ресторанной отрасли, туристические фирмы и операторы.
Размер субсидий для конкретной компании будет определяться в зависимости от сферы деятельности, размера, объемов вторичного во время кризиса оборота и "потребностей выживания".
Общий бюджет для этого мероприятия - 25 млн евро.
Детализированные критерии и условия предоставления поддержки обнародуют после того, как правительство одобрит пакет мероприятий.
Напомним, Эстония объявила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом 13 марта. На то время он был самым продолжительным в Европе - до 1 мая.
По состоянию на 15 апреля от коронавируса в стране умерли 35 человек, выздоровели - 117. Число подтвержденных заражений с начала эпидемии достигло 1400.