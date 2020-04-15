У Британії 99-річний ветеран зібрав більше 8 млн євро на допомогу медикам

99-річний ветеран війни, відставний капітан Том Мур зібрав більше 7 млн фунтів стерлінгів (понад 8 млн євро) на підтримку Національної служби здоров’я Британії в час коронавірусної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відставний армійський капітан Том Мур, який використовує спеціальну рамку для пересування з того часу як зламав стегно, поставив собі за мету пройти 25 метрів навколо свого подвір'я 100 разів до свого 100-річчя в кінці цього місяця. Чоловік хотів зібрати кошти на знак подяки персоналу Національної служби здоров'я, який дбав про нього, коли він лікувався від раку і відновлювався після перелому.

Спочатку він мав намір зібрати таким чином тисячу фунтів, однак його вчинок настільки вразив людей, що пожертви зробили сотні тисяч людей.

Збір коштів розпочався минулого тижня, і свої пожертви зробили більше 345 тисяч людей з усього світу.

"Кожен пенні, який ми отримали, вони (Національна служба здоров'я) заслужили" - сказав Мур, коли сума пожертв перевищила 5 мільйонів фунтів.

Наразі ветеран не збирається зупинятися, хоча і очікує досягти мети у 100 кіл на подвір'ї в четвер вранці.

Нагадаємо, ще 761 пацієнт з коронавірусом помер у лікарнях Великої Британії минулої доби - загальна кількість померлих сягнула 12 868.