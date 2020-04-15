В Великобритании 99-летний ветеран собрал более 8 млн евро на помощь медикам

99-летний ветеран войны, отставной капитан Том Мур собрал более 7 млн фунтов стерлингов (более 8 млн евро) на поддержку Национальной службы здоровья Великобритании во время коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Отставной армейский капитан Том Мур, который использует специальную рамку для передвижения с того времени как сломал бедро, поставил себе цель пройти 25 метров вокруг своего двора 100 раз до своего 100-летия в конце этого месяца. Мужчина хотел собрать средства в знак благодарности персоналу Национальной службы здравоохранения, который заботился о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома.

Сначала он намеревался собрать таким образом тысячу фунтов, однако его поступок настолько поразил людей, что пожертвования сделали сотни тысяч людей.

Сбор средств начался на прошлой неделе, и свои пожертвования сделали более 345 тысяч человек со всего мира.

"Каждый пенни, который мы получили, они (Национальная служба здоровья) заслужили" - сказал Мур, когда сумма пожертвований превысила 5 миллионов фунтов.

Сейчас ветеран не собирается останавливаться, хотя и ожидает достичь цели в 100 кругов во дворе в четверг утром.

Напомним, еще 761 пациент с коронавирусом умер в больницах Великобритании за прошедшие сутки - общее количество умерших достигло 12 868.