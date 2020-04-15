Британия и ЕС согласовали сроки трех раундов переговоров об отношениях после Brexit

Великобритания и Европейский союз согласовали сроки проведения трех недельных раундов переговоров для заключения соглашения об отношениях после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Переговоры пройдут в формате видеоконференции в недели, начинающиеся 20 апреля, 11 мая и 1 июня.

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Дать переговоров были согласованы на встрече между переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и его британским коллегой Дэвидом Фростом, которую они охарактеризовали как "конструктивную".

Британия, которая оставила ЕС в январе после трех лет ожесточенных споров с Брюсселем, стремится заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Сейчас на Британию временно распространяются правила ЕС, пока разрабатывается новое постоянное соглашение.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая поразила Великобританию и другие крупные европейские государства, британское правительство настаивает, что не планирует продолжать временный переходный режим за пределы текущего дедлайна в декабре.

Нынешний переходный период, который начался с выходом Британии из блока 31 января, истекает в конце года.

Обе стороны заявляют, что хотят достичь соглашения до конца года, чтобы с 2021 началось новое сотрудничество по всем направлениям, от авиации и рыболовства до обмена студентами.