Очільник МВС Туреччини спробував подати у відставку, Ердоган відхилив заяву

Міністр внутрішніх справ Туреччини подав у відставку після того, коли оголошення про впровадження комендантської години на вихідні у більш ніж 30 містах країни спричинило масові черги до супермаркетів. Президент відхилив заяву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu Agency.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу подав у відставку після того, коли несподіване оголошення уряду у п’ятницю про впровадження комендантської години у більш ніж 30 містах країни, для протидії поширенню коронавірусу, спричинило масові черги до супермаркетів. При цьому люди здебільшого ігнорували безпечну дистанцію.

У своїй заяві про відставку Сойлу зазначив, що вважає себе "відповідальним за події, які сталися після оголошення про впровадження комендантської години на вихідних".

Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган не прийняв відставку.

"Президент зазначив, що не вважає це прохання доречним. Відставку міністра внутрішніх справ не прийнято, він продовжить виконання своїх обов’язків", - зазначається у повідомленні прес-служби.

При цьому зазначають, що Сойлу раніше добре зарекомендував себе у протидії тероризму та реагуванні на природні катастрофи.

"Епідемія коронавірусу має декілька вимірів: охорона здоров’я, забезпечення постачання продуктів та громадський порядок. Міністр своїми зусиллями забезпечив відсутність проблем з громадським порядком протягом останнього місцяця", - додають у повідомленні.

Станом на вечір 12 квітня, кількість загиблих від коронавірусу у Туреччині зросла до 1198. Загальна кількість підтверджених заражень досягла майже 57 тисяч.

Нагадаємо, 4 квітня Туреччина заборонила без нагальної потреби виходити з дому своїм мешканцям, молодшим 20 років. Раніше така заборона поширювалася лише на громадян, старших 65 років. Також діє заборона на в'їзд-виїзд із 31 провінцій країни та найбільших міст.