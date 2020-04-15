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Cили НАТО провели понад 100 повітряних місій для боротьби з пандемією 

Середа, 15 квітня 2020, 20:52

Літаки НАТО здійснили понад 100 вильотів, щоб доставити медичне обладнання і персонал країнам-членам Альянсу для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правда", про це у середу на пресконференції після "віртуальної зустрічі" міністрів оборони Альянсу розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

"Збройні сили всіх країн-союзниць провели понад 100 повітряних місій, щоб доставити медичний персонал, предмети постачання і засоби медичного призначення", - зазначив генсек Альянсу.

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Він підкреслив, що сили НАТО сприяли будівництву 25 польових госпіталів і забезпечили понад 25 тисяч ліжко-місць. 

Крім того, понад 4 тисячі осіб з рядів медичної служби беруть участь в наданні підтримки цивільним зусиллям, сказав генсек.

Столтенберг закликав країни-союзниці забезпечити доступність своїх військових потенціалів, щоб командування НАТО могло координувати подальшу підтримку по боротьбі з пандемією. 

Він підкреслив, що коронавірусна криза стане геополітичним шоком для всього міжнародного співтовариства. За словами Столтенберга, пандемія є безпрецедентним викликом.

Столтенберг повідомив, що міністри оборони країн НАТО домовилися підготуватися до майбутніх схожих криз.

Раніше Столтенберг заявляв, що у НАТО задоволені співпрацею з Україною, яка надає свої транспортні літаки для перевезення медичних вантажів.

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