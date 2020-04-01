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Столтенберг розказав, як пандемія вплинула на готовність НАТО реагувати на дії РФ

Середа, 1 квітня 2020, 14:16

Попри пандемію коронавірусу НАТО зберігає здатність проводити військові операції - особливо з огляду на військову активізацію РФ біля кордонів Альянсу.  

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на онлайн-пресконференції у середу розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

"Звичайно, ми бачимо суттєву військову активність біля кордонів НАТО з новими військовими навчаннями у західних військових округах Росії. Ми бачили суттєву російську присутність у Північному морі", - сказав Єнс Столтенберг. 

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Він підкреслив, що попри пандемію COVID-19 готовність Альянсу проводити операції не підірвана. 

"Ми відкоригували проведення деяких військових навчань, деякі скасували. Але це не змінює, не підриває нашу операційну готовність", - підкреслив Столтенберг. 

"НАТО має продовжити патрулювати наш повітряний простір. Ми повинні бути присутніми на землі, але також у повітрі і на морі. Наші постійні сили ВМС продовжують патрулювати моря", - додав він. 

Як повідомлялось, у четвер під час відеоконференції міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалять новий пакет допомоги для України та Грузії.

Від початку епідемії НАТО вживає необхідних заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу і зменшити ризик зараження для військових та цивільних, заявляв раніше Столтенберг. 

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