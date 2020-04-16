Прем’єр Італії закликає коаліцію припинити суперечки щодо використання коштів ЄС

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликає правлячі партії припинити суперечки щодо використання коштів ЄС, які можуть бути надані для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав партії коаліції припинити суперечки щодо використання коштів, які можуть бути надані через Європейського стабілізаційний механізм (European Stability Mechanism) для подолання наслідків епідемії коронавірусу – у рамках пакету заходів, походженого міністрами фінансів ЄС на минулому тижні, 9 квітня.

Єдиною вимогою для отримання коштів є зобов’язання використовувати їх для "прямого і непрямого фінансування національної системи охорони здоров’я".

Країна може отримати кошти, які складають 2% ВВП країни – для Італії близько 36 мільярдів євро.

"Рух 5 зірок", найбільша політична сила у коаліції, остерігається використовувати кошти, вважаючи, що згодом можуть з’явитися додаткові умови і це закінчиться для країни заходами жорсткої економії.

Лівоцентристська Демократична партія, інший член коаліції, виступає за використання коштів ESM, з міркувань, що в Італія дуже постраждала від епідемії і їй загрожує найбільша економічна рецесія з часів Другої світової війни.

Сам прем’єр Конте на етапі перемовин між країнами ЄС виступав за так звані "коронаоблігації" - спільний борг, який всі країни ЄС допомогли б погасити, та не підтримував ідею застосування ESM.

"Нам потрібно зачекати з оцінками, чи ця нова кредитна лінія буде пов’язана з механізмами та процедурами, що відрізняються від початкових… Лише тоді ми зможемо зрозуміти, чи це відповідає нашим національним інтересам", - зазначив прем’єр.

Він додав, що "останнє слово" щодо використання коштів ЄС залишиться за парламентом.

Нагадаємо, раніше Джузеппе Конте заявив, що Європейський Союз ризикує провалитись як проєкт через коронавірусну кризу - якщо не буде діяти адекватно і скоординовано, щоб допомогти країнам, найбільш постраждалим від вірусу.