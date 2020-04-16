МВФ призывает Великобританию и ЕС продлить срок переговоров по Brexit

Глава МВФ выразила надежду, что Великобритания и ЕС, при необходимости, продлят срок переговоров об условиях торговли после Brexit.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии ВВС.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что надеется, что Великобритания и ЕС не откажутся продлить срок переговоров об условиях торговли после Brexit и не будут добавлять неопределенности в условиях эпидемии коронавируса.

На вопрос от ВВС, советует ли она продлить срок переговоров об условиях торговли, Георгиева ответила, что советует "искать пути, которые позволят снизить уровень неопределенности в интересах всех - Великобритании, ЕС и всего мира".

"Я очень надеюсь, что все политические деятели подумают о том, как уменьшить уровень неопределенности. Уже сейчас ситуация очень сложная, давайте не усложнять ее еще больше", - отметила она.

Напомним, вчера Великобритания и Европейский Союз согласовали сроки проведения трех недельных раундов переговоров для заключения соглашения об отношениях после Brexit.

Британия, покинувшая ЕС в январе после трех лет ожесточенных споров с Брюсселем, стремится заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Сейчас на Британию временно распространяются правила ЕС, пока разрабатывается постоянное соглашение.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая поразила Великобританию и другие крупные европейские государства, британское правительство настаивает, что не планирует продолжать временный переходный режим за пределы текущего дедлайна в декабре.

Переходный период, который начался с выходом Британии из блока 31 января, истекает в конце 2020 года.