Ан-225 "Мрія" доставить до Франції медичний вантаж для боротьби з коронавірусом

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставить до Франції вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці ДП "Антонов".

15 квітня літак Ан-225 вилетів з міжнародного аеропорту Варшави до китайського міста Тяньцзінь, де візьме на борт нову партію медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

Здійснивши проміжну посадку в Алмати 17 квітня, літак доставить гуманітарну допомогу до міжнародного аеропорту Шалон-Ватрі, Франція. Орієнтовна дата прибуття літака -18 квітня.

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Нагадаємо, 14 квітня Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.

8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.

25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії.

Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією.