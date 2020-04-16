ОБСЕ призвала к дальнейшим шагам к миру после обмена на Донбассе
В ОБСЕ приветствовали сегодняшнее взаимное освобождение и обмен задержанными на востоке Украины и призвали к полной реализации Минских договоренностей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по европейским и иностранных дел Албании Эди Рамы и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, опубликованном в четверг.
"Сегодняшнее взаимное освобождение и обмен задержанными является важным шагом, сделанным перед православной Пасхой. Стороны продемонстрировали политическую волю и гуманитарные действия. Этот день давно ждали как задержанные, так и их родственники и друзья", - заявил Рама.
Он призвал к полному выполнению Минских соглашений, поддерживая усилия Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.
Он отметил важность того, чтобы продолжать опираться на решение нормандской встречи 9 декабря 2019 года в Париже, включая обязательства по полному и всеобъемлющему прекращению огня.
"ОБСЕ в рамках своего мандата готова оказать поддержку через Трехстороннее контактную группу и Специальную мониторинговую миссию в Украине", - добавил он.
Гремингер со своей стороны приветствовал взаимное освобождение и обмен задержанными лицами - второй за четыре месяца.
"Я призываю стороны к продолжению обмена и восстановлению импульса для достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полного и всестороннего выполнения Минских соглашений", - заявил Гремингер.
16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один полицейский.
В США приветствовали сегодняшний обмен удерживаемыми лицами и призвали Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных украинских граждан.