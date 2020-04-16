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Австрія планує протестувати на вірус всіх працівників і жителів будинків для літніх людей 

Четвер, 16 квітня 2020, 17:12

Австрія хоче перевірити на коронавірус всіх співробітників і мешканців будинків для літніх людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер заявив журналістам, що будинки для літніх людей стануть "центральним фокусом" майбутньої стратегії проведення тестувань в країні. 

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Очікується, що цей захід торкнеться 130 тисяч осіб в більш ніж 900 установах. 

До теперішнього часу в Австрії було проведено сукупно близько 157 тисяч тестів на коронавірус

Будинки для людей похилого віку по всій Європі особливо сильно постраждали від спалаху коронавірусу. Особливо складна ситуація в Іспанії і деяких будинках в Німеччині.

Австрія також зосередиться на тестуванні персоналу в закладах роздрібної торгівлі.

В Австрії підтверджено 14 370 випадків захворювання, і понад 8 тисяч осіб одужали.

Нагадаємо, в Австрії з 14 квітня відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні через карантинні обмеження. 

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Коронавірус Австрія
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