Австрия планирует протестировать на вирус всех работников и жителей домов престарелых

Австрия хочет проверить на коронавирус всех сотрудников и жителей домов престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявил журналистам, что дома престарелых станут "центральным фокусом" будущей стратегии проведения тестирований в стране.

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Ожидается, что эта мера коснется 130 000 человек в более чем 900 учреждениях.

К настоящему времени в Австрии было проведено совокупно около 157 000 тестов на коронавирус

Дома престарелых по всей Европе особенно сильно пострадали от вспышки коронавируса. Особенно сложная ситуация в Испании и некоторых домах в Германии.

Австрия также сосредоточится на тестировании персонала в учреждениях розничной торговли.

В Австрии подтверждено 14370 случаев заболевания, и более 8000 человек выздоровели.

Напомним, в Австрии с 14 апреля открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели из-за карантина.