Австрия планирует протестировать на вирус всех работников и жителей домов престарелых
Австрия хочет проверить на коронавирус всех сотрудников и жителей домов престарелых.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявил журналистам, что дома престарелых станут "центральным фокусом" будущей стратегии проведения тестирований в стране.
Ожидается, что эта мера коснется 130 000 человек в более чем 900 учреждениях.
К настоящему времени в Австрии было проведено совокупно около 157 000 тестов на коронавирус
Дома престарелых по всей Европе особенно сильно пострадали от вспышки коронавируса. Особенно сложная ситуация в Испании и некоторых домах в Германии.
Австрия также сосредоточится на тестировании персонала в учреждениях розничной торговли.
В Австрии подтверждено 14370 случаев заболевания, и более 8000 человек выздоровели.
Напомним, в Австрии с 14 апреля открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели из-за карантина.