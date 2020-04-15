В Австрії фермер закрив на карантин 15 робітників з України

Власник фермерського підприємства з переробки овочів в австрійській федеральній землі Верхня Австрія закрив 15 сезонних робітників з України у їхніх місцях проживання, побоюючись, що вони заражені коронавірусом.

Відповідну інформацію підтвердила "Укрінформу" консул посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич, передає "Європейська правда".

"Так, цю інформацію підтвердив у розмові зі мною доктор Вольфганг Екер, директор робочої палати Верхньої Австрії. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України були "закриті на карантин", як він висловився, "нечесним фермером", - повідомила консул.

За словами Зінкевич, самі українці до допомогою до українського посольства не зверталися.

Інцидент стався на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми вирішив тимчасово закрити у приміщеннях 15 сезонних робітників з України, які, на його думку, могли бути інфіковані коронавірусом, а тому була загроза зараження для інших робітників.

12 українців погодилися з таким обмеженням свободи пересування, але інші троє були проти і тому написали відповідну скаргу на фермера. У результаті до ситуації було підключено земельну службу із захисту прав робітників.

Наразі справа перебуває на контролі австрійських компетентних органів. Прокуратурою Лінца проводиться розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.

Відповідно до інформації австрійських ЗМІ, раніше це фермерське підприємство в Лінц-Ланд вже ставало об’єктом інспекції служби із захисту прав робітників: тоді скарги стосувалися робочого часу – робітникам доводилося працювати до 72 годин на тиждень.