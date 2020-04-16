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Поліція у Німеччині "розігнала" похорон, на який прийшли 200 людей

Четвер, 16 квітня 2020, 18:50

Через коронавірусні обмеження у Німеччині поліція зупинила похорон у місті Гайльбронн, на який зібрались дві сотні людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Welt. 

Поліції у федеральній землі Баден-Вюртемберг довелося втрутитись, оскільки під час проповіді і спільної молитви учасники церемонії не дотримувалися безпечної дистанції. 

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Сім'я 36-річного небіжчика оголосила про похорон у середу в соціальних мережах. Співробітники поліції зупинили церемонію і зібрали особисті дані присутніх. 

Потім похорон продовжився вже у невеликому колі.

У Німеччині загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 130 450 осіб, загальна кількість померлих з початку епідемії складає 3 569.

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