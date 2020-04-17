Кількість загиблих від коронавірусу у США перевищила 33 тисячі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними Університету Джонса Гопкінса, кількість смертей від коронавірусу у США за добу, станом на 20:30 за місцевим часом, зросла на 4491 – порівняно з даними попереднього дня на цей час.

Таке різке зростання може бути пов’язаним з затримкою надходження даних про людей, які померли раніше, але на той час у них не було підтверджено COVID-19.

На момент цієї публікації, загальна кількість загиблих у США досягла 33 286 осіб, з них 11 477 – померлі у Нью-Йорку.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, цифри дещо менші – 31071 загиблих, серед яких 4141 – ймовірно загиблі від коронавірусу.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у США перевищила 671,4 тисячі. Тест на коронавірус здали більше 3,4 мільйона американців.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп представив план виходу штатів з карантину, щоб оживити економіку, навіть попри те, що країна продовжує боротися з пандемією.

Рекомендації закликають штати починати ослаблення обмежень тільки після того, як буде зафіксована "спадна траєкторія" випадків COVID-19 або позитивних тестів на захворювання протягом 14 днів.