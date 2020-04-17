Количество погибших от коронавируса в США превысило 33 тысячи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей от коронавируса в США за сутки, по состоянию на 20:30 по местному времени, выросло на 4491 – по сравнению с данными предыдущего дня в это время.

Такой резкий рост может быть связан с задержкой поступления данных о людях, которые умерли раньше, но у них не было подтверждено COVID-19.

На момент этой публикации, общее число погибших в США достигло 33 286 человек, из них 11 477 – умершие в Нью-Йорке.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, цифры несколько меньше – 31071 погибших, среди которых 4141 – вероятно погибшие от коронавируса.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в США превысило 671,4 тысячи. Тест на коронавирус сдали более 3,4 миллиона американцев.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп представил план выхода штатов из карантина, чтобы оживить экономику, несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.

Рекомендации призывают штаты начинать ослабление ограничений только после того, как будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев COVID-19 или положительных тестов на заболевание в течение 14 дней.