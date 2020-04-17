В Британии призывают посвятить в рыцари ветерана, который собрал 18 млн фунтов для медиков

В Британии более 500 тысяч человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Тому Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья (NHS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

Сначала 99-летний ветеран намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов через свою страницу JustGiving, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, но теперь его действия привели к петиции о том, чтобы он был посвящен в рыцари после того, как пожертвования превысили 18 млн фунтов.

Отвечая онлайн на вопрос о петиции Change.org, которую подписали более 500 000 человек, представитель британского правительства заявил, что премьер Борис Джонсон "наверняка будет искать способы отметить Тома Мура за его героические усилия".

"Том покорил сердце нации своими героическими усилиями и собрал невероятную сумму денег для трудолюбивых сотрудников NHS. Он воплотил дух всей страны в том, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, чтобы поддержать NHS и спасти жизни людей", - заявил представитель правительства.

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"Премьер-министр, конечно же, будет искать способы отметить Тома за его героические усилия", - добавил он.

Капитан Мур ходил по 25-метровому двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель пройти 100 кругов, достигнув ее в четверг.

Он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его будущее 100-летие 30 апреля.

Герцог Кембриджский и герцогиня Корнуолльская написали письмо капитану, а принц Уильям также сделал анонимное пожертвование на странице сбора средств.

Деньги, собранные для благотворительных организаций NHS, пойдут на оплату медицинских пакетов для персонала, электронных устройств для пациентов, чтобы поддерживать связь с членами семьи и групп поддержки для выздоравливающих от коронавируса.

Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую человеку удавалось собрать через платформу JustGiving.