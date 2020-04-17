Австрія відкриє музеї з середини травня

В Австрії музеї та деякі іншим культурні заклади зможуть відновити роботу із середини травня в рамках покрокового послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

Про це заявив віцеканцлер Австрії Вернер Коглер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

Конкретна дата відкриття ще не визначена. Водночас, великі масові заходи, такі як фестивалі, залишатимуться забороненими до 31 серпня.

"Йдеться про міські фестивалі та музичні фестивалі, де люди перебувають близько один до одного", - сказав Коглер.

Додаткові рішення щодо подій за участю великої кількості людей оголосять лише в середині травня. Йдеться про те, які події можуть відбутися.

Організатори повинні будуть продемонструвати, що зможуть керувати потоками відвідувачів, наприклад, на вході, щоб не було натовпів. Крім того, необхідно дотримуватись дуже суворих правил, як то 20 квадратних метрів на кожне місце для відвідувачів.

Нагадаємо, в Австрії відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусів.

Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня.

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