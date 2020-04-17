Австрия откроет музеи с середины мая

В Австрии музеи и некоторые другим культурные учреждения смогут возобновить работу с середины мая в рамках пошагового ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом заявил вице-канцлер Австрии Вернер Коглер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Конкретная дата открытия еще не определена. В то же время большие массовые мероприятия, такие как фестивали, останутся под запретом до 31 августа.

"Речь идет о городских и музыкальных фестивалях, где люди находятся близко друг к другу", - сказал Коглер.

Дополнительные решения по событиям с участием большого количества людей объявят только в середине мая. Речь идет о том, какие события могут состояться.

Организаторы должны будут продемонстрировать, что смогут управлять потоками посетителей, например, на входе, чтобы не было толп. Кроме того, необходимо соблюдать очень строгие правила, такие как 20 квадратных метров на каждое место для посетителей.

Напомним, в Австрии открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели в связи с карантином.

Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.