Берлін стривожений перерахунком жертв коронавірусу в Ухані  

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас охарактеризував збільшення смертей від коронавірусу в Ухані як "тривожне" і закликав Пекін до більшої прозорості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у трансляції Bild Live.

"Ми бачимо, що числа в Ухані знову були виправлені. Це, звичайно, тривожить. Є питання, на які в якийсь момент потрібно відповісти", - сказав Маас.

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За його словами, для дослідження причин і розробки вакцини важливо знати, де і як з'явився вірус.

"Це все питання, на які необхідно відповісти, і я тут я виходжу з того, що Китай, як він це публічно представляє, буде відігравати конструктивну роль у цьому", - сказав Маас.

Він зазначив, що у китайського керівництва буде чимало спроб у найближчі кілька тижнів, аби продемонструвати, наскільки прозоро він насправді хоче боротися з вірусом.

Нагадаємо, раніше влада Уханя, міста провінції Хубей, звідки почав ширитися коронавірус, переглянула кількість жертв вірусу на 1290 смертей, а кількість заражених зросла до понад 50 тисяч.

Перегляд відбувся після того, як кілька світових лідерів припустили, що Китай не був повністю відкритий щодо впливу вірусу, через який померли понад 145 тисяч людей по всьому світу, а половину людства обмежили на карантині.