У Німеччині заявили про зниження рівня зараження коронавірусом

Рівень зараження коронавірусом у Німеччині знизився і на сьогодні кожна заражена людина заражає менше однієї людини, так званий коефіцієнт відтворення становить 0,7.

Такі дані опублікував Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

На початку березня коефіцієнт становив три, 8 квітня - 1,3 - кожен з певним діапазоном коливань.

Президент інституту Лотар Вілер заявив, що коефіцієнт повинен бути менше ніж 1, щоб епідемія вщухла. В даний час на глобальному рівні він становить 1,2.

Однак Вілер також сказав, що для ослаблення карантину має значення не тільки цей показник, але також частка людей з імунітетом в популяції і можливості системи охорони здоров'я.

За останню добу в Німеччині зареєстрували 3380 нових випадків зараження, це приблизно на 200 менше, ніж днем ​​раніше. Загальна кількість інфікованих зросла до 133 830.

Число смертей в результаті зараження зросло на 299 протягом 24 годин, загальна кількість становить 3868.

Приблизно 81 800 пацієнтів вилікувалися, за останню добу 4700 осіб.

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