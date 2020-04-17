Берлин обеспокоен пересчетом жертв коронавируса в Ухане

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас охарактеризовал увеличение смертей от коронавируса в Ухане как "тревожное" и призвал Пекин к большей прозрачности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в трансляции Bild Live.

"Мы видим, что цифры в Ухане снова были откорректированы. Это, конечно, тревожит. Есть вопросы, на которые в какой-то момент нужно ответить", - сказал Маас.

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По его словам, для исследования причин и разработки вакцины важно знать, где и как появился вирус.

"Это все вопросы, на которые необходимо ответить, и здесь я исхожу из того, что Китай, как он это публично представляет, будет играть конструктивную роль в этом", - сказал Маас.

Он отметил, что у китайского руководства будет немало попыток в ближайшие несколько недель, чтобы продемонстрировать, насколько прозрачно он на самом деле хочет бороться с вирусом.

Напомним, ранее власти Уханя, города в провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, пересмотрели количество жертв вируса на 1290 смертей, а количество зараженных возросло до более чем 50 тысяч.

Пересмотр произошел после того, как несколько мировых лидеров предположили, что Китай не был полностью открыт в отношении вируса, от которого умерли более 145 тысяч людей по всему миру, а половину человечества ограничили в карантине.