У березні смертність в Італії зросла на 20% 

В Італії в період з 1 березня по 4 квітня смертність зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом у 2015-2019 роках.

Відповідні дані оприлюднив Національний інститут статистики Istat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Згідно з дослідженням, яке охоплює 1689 муніципалітетів (з майже 8 тисяч по всій країні), "зростання смертності перевищує показники за аналогічний період 2015-19 років на понад 20%".

Istat зазначає, що дані по муніципалітетах оновлюються на щотижневій основі і не можуть повністю відображати дані по всьому населенню Італії.

Найбільші показники зафіксовані серед чоловіків і літніх людей загалом віком понад 74 роки.

У провінції Бергамо смертність зросла у 5 разів – якщо в 2015-19 роках у цей період помирала 141 людина, то в 2020 померлих було 729), зростання спостерігалося у всіх муніципалітетах. У Брешії смертність зросла утричі, з 212 до 638.

Найбільш постраждалими містами стали Бергамо (+382,8% зростання смертності) і Крема з області Ломбардія (+322%), а також П'яченца (+309,1%,), яка знаходиться в Емілії-Романьї.

На початку квітня Istat повідомив, що кількість смертей у березні на півночі Італії збільшилася вдвічі в порівнянні з тим же періодом за минулі чотири роки.