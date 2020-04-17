В марте смертность в Италии выросла на 20%

В Италии в период с 1 марта по 4 апреля смертность возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2019 годах.

Соответствующие данные обнародовал Национальный институт статистики Istat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Согласно исследованию, которое охватывает 1689 муниципалитетов (из почти 8000 по всей стране), "рост смертности превышает показатели за аналогичный период 2015-19 годов более чем на 20%".

Istat отмечает, что данные по муниципалитетам обновляются на еженедельной основе и не могут полностью отражать данные по всему населению Италии.

Наибольшие показатели зафиксированы среди мужчин и пожилых людей в целом в возрасте свыше 74 лет.

В провинции Бергамо смертность выросла в 5 раз - если в 2015-19 годах в этот период умирал 141 человек, то в 2020 умерших было 729), рост наблюдался во всех муниципалитетах. В Брешии смертность выросла в три раза, с 212 до 638.

Наиболее пострадавшими городами стали Бергамо (+382,8% роста смертности) и Крема из области Ломбардия (+322%), а также Пьяченца (+309,1%), которая находится в Эмилии-Романье.

В начале апреля Istat сообщил, что количество смертей в марте на севере Италии увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом за прошедшие четыре года.