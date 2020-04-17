На борту авіаносця-флагмана ВМС Франції коронавірус виявили у 940 моряків

На французькому авіаносці "Шарль де Голль" 940 моряків здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

Весь персонал авіаносця складає 2300 осіб.

За словами лікаря Мерилін Гігакс Женеро, директора Служби охорони здоров’я збройних сил Франції, яка давала свідчення в сенатському комітеті із закордонних справ, оборони і збройних сил, всі члени екіпажу були перевірені.

940 осіб отримали позитивні результати тесту на коронавірус, 645 – негативні.

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Результати решти поки невідомі.

Авіаносець, який нещодавно брав участь у навчаннях з північноєвропейськими флотами в Балтійському морі, повернувся додому в Тулон на два тижні раніше, ніж очікувалося, після того, як близько 40 членів екіпажу мали симптоми коронавірусу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.