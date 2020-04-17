У Франції 2-й день поспіль знижується кількість госпіталізованих пацієнтів

У Франції за добу від коронавірусу загинули більше 750 людей. Водночас, другий день поспіль зменшується кількість госпіталізованих – вперше з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон.

За останні 24 години у Франції від коронавірусу померли 753 хворих. Кількість загиблих у лікарнях зросла на 417 осіб, у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах – на 336.

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Загальна кількість загиблих від коронавірусу зросла до 17920, з них 11060 – померлі у лікарнях, 6860 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах.

Кількість госпіталізованих пацієнтів знижується 2-й день поспіль. Зараз у лікарнях перебуває 31305 пацієнтів – на 474 менше, ніж напередодні.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 6248 осіб. Третині з них – менше 60 років.

За словами Жерома Саломона, зараз країна знаходиться на "високому плато" епідемії і зазначив, що важливо дотримуватися обмежувальних заходів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.